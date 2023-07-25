Arnavutköy'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 5 kişi yaralandı

ARNAVUTKÖY'de, hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2 kişi kendi imkanları ile hastaneye giderken diğer 3 yaralı hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ARNAVUTKÖY'de, hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün 21.30 sıralarında, İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Gül Caddesi ile Bahar Caddesi kesişiminde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresine güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan 2 kişi kendi imkanları ile hastaneye giderken olay yerinde bulunan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından civar hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişinin sara hastası olduğu ve kaza sonrasında bilincinin kapandığı öğrenilirken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.