Arnavutköy'de Kadına Yumruklu Saldırı
Arnavutköy'de bir kadına otomobilinden inmekte olduğu sırada saldırı düzenlendi. Olay anı cep telefonuna yansıdı, ancak kadın şikayetçi olmadı.
Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de tartıştığı kişinin otomobilinden inen kadın hızla yürürken, arkasından gelen kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yardım çığlıklarını duyan bekçiler kadını kurtarırken, şüpheli gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 03: 40'da Arnavutköy Fatih Caddesi Merkez Camii önündeki meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bir kişiyle tartışan kadın, araçtan indi. Kadının otomobilden inmesine öfkelenen kişi, peşinden koştu. Çevredekilere aldırış etmeyen saldırgan, kadının başına yumruk atmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyarak koşan bekçiler kadını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST BIRAKILDI
Polis merkezine götürülen şüpheliden darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheli serbest bırakıldı.