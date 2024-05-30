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Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik

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Arnavutköy Belediyesi, İmrahor Mahallesi'ndeki kaçak yapıların yıkımına başladı. Mülk sahipleri ile polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yıkım sırasında görevlilere saldıran kişilere polis müdahale etti.

Arnavutköy'de, kaçak yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleri ile polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Arnavutköy Belediyesi, İmrahor Mahallesi'ndeki kaçak yapıların yıkımına ilişkin bugün çalışma başlattı. Belediye ekipleri, polisin aldığı güvenlik önelemleri doğrultusunda yıkım gerçekleştirdi.

Bu arada, yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleri ekiplere zorluk çıkardı. Görevlilere saldıran ve ekiplere taş atan kişilere, polis biber gazıyla müdahale etti.

Yaşanan arbede vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan belediyenin ilçede son iki ayda 150 kaçak yapının yıkımına karar verdiği, bunlardan 80'inin İmrahor Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yıkımlara devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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