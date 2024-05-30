Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Arnavutköy'de, kaçak olduğu belirlenen 151 yapıdan 70'i yıkıldı.

Arnavutköy Belediyesi, son birkaç ayda ilçede yapımına başlanan inşaat halindeki 151 kaçak yapının yıkımına karar verdi.

Ekipler yeşil alan, dere koruma kuşağı, kendi ya da başkasının parseline yapılmış kaçak yapıları yıkmaya başladı.

Arnavutköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Davut Paralı, yaptığı açıklamada, depreme dirençli kent üretmenin birinci adımının kaçak yapıyla mücadele olduğunu söyledi.

Deprem konusunda sorumlu oldukları alanlarda gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını, bu kapsamda kaçak yapıların yıkımıyla alakalı program yürüttüklerini anlatan Paralı, kaçak yapılarla ilgili gerekli tebligatların iletildiğini ve ardından yıkım çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Paralı, "Bunlar henüz inşaat halindeki kaçak yapılardır. Bu yapılar belediye marifetiyle yıkılmazsa tıpkı Kahramanmaraş depremindeki gibi annelerin ağıt yaktığı, babaların çocuklarının elini tutup enkaz başında beklediği acıların yaşanacağı, fotoğrafların görüleceği olaylara sebebiyet verecektir." diye konuştu.

Bölgede mülkiyet probleminin çözüldüğünü, parselasyon planlarının tamamlandığını belirten Paralı, vatandaşların belediyeden ruhsat alarak mülklerinde depreme dayanıklı binalar yapabileceğini kaydetti.

Paralı, şu ana kadar ilçe genelinde kaçak olduğu tespit edilen 151 yapıdan 70'inin yıkıldığını bildirdi.