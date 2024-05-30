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Arnavutköy'de kaçak yapı yıkımında arbede yaşandı

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Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında mahalle sakinleriyle polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de kaçak yapıların yıkımı sırasında mahalle sakinleriyle polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Mahalle sakinlerinin taşlarla saldırdığı arbedede, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde 80 kaçak bina hakkında yıkım kararı verildi. Mahkeme kararının ardından sabah saatlerinde harekete geçen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, yıkım için mahalleye gitti. Evlerinin yıkılmasını istemeyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri vatandaşlara biber gazıyla müdahale ederken, mahalle sakinleri taş atarak karşılık verdi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden bir kişi "Yıkmayın. Bu insanlar nereye gidecek?" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Diğer yandan, olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisle vatandaşlar arasında yaşanan arbede yer alırken, bazı kişilerin 'Şu arabaları kırın' sözleri de duyuluyor. Görüntülerde polise taş atan mahalle sakinlerine polisin biber gazlı müdahalesi de görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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