Arnavutköy'de kaçak döküm yapan sürücüye 819 bin lira ceza kesildi Güncel Haberler İstanbul Arnavutköy'de görüntüleri basına da yansıyan, döküm alanı dışında hafriyat atığı döktüğü belirlenen sürücüye 819 bin lira cezai işlem uygulandı. İstanbul Arnavutköy'de görüntüleri basına da yansıyan, döküm alanı dışında hafriyat atığı döktüğü belirlenen sürücüye 819 bin lira cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta ulusal basına "maganda kamyon şoförü" başlığıyla yansıyan görüntülerle ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Arnavutköy ilçesinde döküm alanı dışında hafriyat atığı döken araç sürücüsünün T.G. isimli kişi olduğunun tespit edildiği, Sivil Trafik ekiplerince sürücünün bugün yakalandığı ifade edildi. Sürücü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "çadır/branda takmamak" maddesinden 909 lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca İBB zabıta görevlileri ile yapılan görüşmede, döküm alanı dışında kaçak döküm yapılması nedeniyle zabıta görevlilerince 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 819.000 TL cezai işlem uygulandığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Zabıta Güncel Haberler

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