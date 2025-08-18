Arnavutköy'de İtfaiyeye Yangın Sırasında Saldırı

Arnavutköy'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şüpheli bir kişinin saldırısına uğradı. Yangının, saldırgan tarafından çıkarıldığı iddia ediliyor.

Olay saat 16.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ismi öğrenilemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. İtfaiyecileri engellemeye çalışan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının, itfaiyecilere saldıran şüpheli tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

