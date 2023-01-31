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ARNAVUTKÖY'DE İŞE ALINMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞ YERİNİ KURŞUNLADI

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ARNAVUTKÖY'de, söz verildiği halde işe alınmadığı gerekçesiyle kuzeni S.U.'ye (35) ait emlak ofisi kurşunlayan K.D., tutuklandı.

ARNAVUTKÖY'de, söz verildiği halde işe alınmadığı gerekçesiyle kuzeni S.U.'ye (35) ait emlak ofisi kurşunlayan K.D., tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Haraçcı Mahallesi Sazlıbosna Caddesi'nde 29 Ocak Pazar gecesi saat 23.00'te S.U.'ya ait emlak ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, iş yerine ateş eden kişinin kimliğini belirledi. Şüpheli K.D. gözaltına alınırken, ifadesinde emlak ofisinin kuzeni S.U.'ya ait olduğunu, kendisine 'Seni işe alacağım' dediğini, bu nedenle işinden ayrıldığı anlattı. Daha sonra S.U.'nun  kendisini işe almadığını söyleyen K.D., bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. K.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan olay anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay yerine araçla gelen K.D., iş yerine ateş ederken görülüyor.

Görüntü dökümü

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-Kurşunlama anı güvenlik kamerası

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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