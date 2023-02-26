Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Arnavutköy'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Arnavutköy'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta Anadolu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden alarm bildirimi gelmesi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinin inceleyen polis, yüzlerine maske takan şüpheli F.T ile diğer zanlının çeşitli aparatlar kullanarak girdiği iş yerinden 150 paket sigara ve çeşitli gıda malzemelerini aldığını belirledi.
Çaldıkları malzemeleri kutuya koyan iki şüphelinin, iş yerine ait elektrik tesisatına zarar vererek, güvenlik kameralarını devre dışı bırakmaya çalıştığı da tespit edildi.
Hakkında 7 suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen F.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli F.T'ye yardım ettiği belirlenen yanındaki diğer zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.