Arnavutköy'de inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Arnavutköy'de inşaatı devam eden iş yerinden kablo çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Arnavutköy'de inşaatı devam eden iş yerinden kablo çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Merkez Mahallesi'nde inşaat halindeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 203 bin lira değerinde kablo çalındığını tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmada, 7 suçtan 11 sabıkası bulunan şüpheli S.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen S.B. serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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