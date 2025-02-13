Arnavutköy'de İmam Hatip Ortaokulu'nda Yangın Çıktı
Haraçcı Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.
ARNAVUTKÖY Haraççı Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Öğrenciler tedbir tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel