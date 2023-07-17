Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan kavga kamerada

Güncel Haberler

Arnavutköy'de 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tekme, tokatlı kavga çıktı. Kavga anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan kavga kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tekme, tokatlı kavga çıktı. Kavga anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma da taraflar bir birine tekme tokatlı saldırmaya başladı. Grup dakikalarca ayrılmadan kavga etti. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirine dakikalarca saldırdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title