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Son dakika haberi! İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre Arnavutköy'de caddede iki grup tekme ve yumruklarla kavga etti.

Arnavutköy'de caddede iki grup tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga anında silahla vurulan bir kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir süre sonra tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etti. Silahla vurulan bir kişi yaralanırken, kavga çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 1 kişi de gözaltına alındı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Son dakika haberi! İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Son dakika haberi! İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Son dakika haberi! İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Son dakika haberi! İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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