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Arnavutköy'de iki evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Arnavutköy'de iki evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de iki evden cep telefonu ve 700 lira çalan şüpheli yakalandı.

Arnavutköy'de iki evden cep telefonu ve 700 lira çalan şüpheli yakalandı.

Arnavutköy'de polis ekipleri 30 Ağustos'ta 2 adreste hırsızlık yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Girdiği evlerden cep telefonu ve 700 lira çalan zanlının A.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan 5 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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