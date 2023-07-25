Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Gül Caddesi ile Bahar Caddesi kesişiminde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan 2'si kendi imkanları ile hastaneye giderken, 3 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından civar hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin sara hastası olduğu ve kaza sonrasında bilincinin kapandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.