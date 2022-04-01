Arnavutköy'de ihtiyaç sahiplerine toplam 17 milyonluk yardım

İSTANBUL Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayına için tüm hazırlıklarını tamamlandı. Bu yıl yapılacak yardımlarla ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten, Başkan Baltacı, "17 milyonluk büyük yardım çalışmasını Arnavutköylü hemşerilerimiz ile paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi, Covid-19 tedbirlerini de dikkate alarak Ramazan ayında ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. İlçenin dört bir yanında yapılacak Ramazan etkinlikleri için tüm hazırlıklar tamamlanırken, ihtiyaç sahibi birçok sayıda vatandaşa da Ramazan ayı kapsamında iftariyelik, market vb. yardımlarda bulunulacak. Yıl içerisinde ise toplam 17 milyon TL'lik yardım yapılması hedefleniyor.

"350 hanemizi ziyaret etmiş olacağız"

Yapılacaklardan bahseden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Şuan içinde bulunduğumuz alan Arnavutköy Belediye'mizin yemek üretim tesisleri bu tesisler dar gelirli, yoksul ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet amacıyla kurulmuştur. Ramazan ayında, pandeminin de tam geçmemesini dikkate alarak sokaklarda yaptığımız iftarlar yerine haneleri ziyaret ederek iftar yapacağız. Yaklaşık 200 hanemizi ziyaret edeceğiz. Ayrıca 150 haneye de yemek ikramımız olacak. Böylelikle 350 hanemizi ziyaret etmiş olacağız. Ayrıca kartlı market yardımlarımızda devam edecek. 25 bin ailemize kartla anlaşmalı marketlerden alışveriş imkanı sunuyoruz. 10 bin adette Ramazan kolisi dağıtıyoruz. Belli noktalarda ise yaklaşık 50 bin vatandaşımıza iftariyelik dağıtmayı hedefliyoruz. Anlattığım tüm bu hizmetlerin bedelinin toplamı yaklaşık 17 milyon TL ediyor. 17 milyonluk büyük yardım çalışmasını Arnavutköylü hemşerilerimiz ile paylaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.