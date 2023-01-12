Arnavutköy'de İETT otobüsünün camını kıran kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Arnavutköy'de İETT şoförüne tepki göstererek, otobüsün camını kıran şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Arnavutköy'de İETT şoförüne tepki göstererek, otobüsün camını kıran şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Deliklikaya- Hadımköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü Vahid K, ön kapı çalışmadığı gerekçesiyle Haraççı Caddesi'ndeki durağa yanaşıp yolcuları indirdi. Bu sırada otobüse alınmadığına tepki gösteren 17 yaşındaki B.K. şoförle tartıştı. Öğrenci olduğu öğrenilen B.K. tekme atarak otobüsün ön kapısının camını kırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K'yi karakola götürdü. Otobüs şoförünün şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Arnavutköy Hadımköy İETT Güncel Haberler

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