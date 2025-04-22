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Arnavutköy'de İETT Otobüsüne Saldırı

Arnavutköy'de İETT Otobüsüne Saldırı
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Arnavutköy'de yol verme tartışması sonrası iki kişi, İETT otobüsünün camlarını kırdı. Olay anı, otobüs içindeki kamera ile kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'de İETT otobüsünün şoförüyle yol verme nedeniyle tartıştıkları iddia edilen 2 kişi, otobüsün camlarını yumruklayarak kırdı. Olay anı otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Nisan'da saat 18.00 sıralarında Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek şoföre tepki gösterdikten sonra, şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı. İki şüpheli çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken olay anı otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, trafikte duran otobüsün arkasındaki otomobilden inen 2 kişinin otobüse doğru koştuğu, şoförle tartıştıktan sonra şüphelilerden birinin otobüsün camına vurup kırdığı anlar yer alıyor. İETT otobüsü şoförünün araçta kamera bulunduğunu ve polisi arayacağını belirtmesi, yolcuların da saldırganlara tepki göstermesi de görüntülere yansırken otobüse zarar veren 2 kişinin çevredekiler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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