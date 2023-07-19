Arnavutköy'de İBB'ye ait TIR, kamyonete çarptı: TIR şoförü yaralandı

ARNAVUTKÖY'de İBB'ye ait TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada TIR şoförü yaralandı.

Kaza bugün 11: 30'da Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DIJ 631 plakalı İSTAÇ'a ait katı atık aktarma TIR'ı 03 AE 699 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, TIR ile bariyer arasında sıkışırken TIR'ın çekici kısmı kupasından ayrıldı. TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile TIR'ın şoför kabininde sıkışan şoför ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikametin'de yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.