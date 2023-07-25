Arnavutköy'de Hurda Kayıtlı Motosikletle Trafiğe Çıkan Sürücüye Cezai İşlem

Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa caddesinde dün akşam saatlerinde plakasız bir motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerle yapılan ihbar sonrasında harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri motosiklet sürücüsünün Mustafa U. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde motosikletin hurda kayıtlı olduğu trafikte olmaması gerektiği öğrenildi. Ekipler motosikleti çekiciyle otoparka çekerken sürücü Mustafa U.'ya 9 bin 62 lira para cezası kesildi.

- İstanbul