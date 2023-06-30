Arnavutköy'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Arnavutköy'de bir hırsız, başına kutu geçirerek apartmandan bisiklet çaldı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bisiklet sahibi şüpheliyi polise şikayet etti.

Olay, 22 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Yiğit Arslan, kendisine ait bisikleti oturduğu apartmanın giriş katına bıraktı. Binaya başında kutu ile giren hırsız bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Saatler sonra bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Yiğit Arslan, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde bir kişinin apartmana başında kutuyla girerek bisikletini çaldığını gören Arslan, polise giderek şikayetçi oldu.

"SADECE GÜLDÜM"

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kafasına kutu geçirerek apartmanın içine giren hırsız, bisikletin yanına gidiyor. Bu sırada kutuyu başından çıkaran hırsız, arkasına dönerek güvenlik kamerasına bakıyor. Ardından da kafasına kutuyu yeniden geçirerek bisikleti apartmandan çıkarıyor. Apartmandan dışarı çıktıktan sonra kafasındaki kutuyu atan hırsız, bisiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.