Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halindeki Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil, Yassıören bağlantı noktasında, plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, yola hafriyat saçıldı.
Kapanan yol, hafriyatın temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Güncel