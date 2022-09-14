Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halindeki Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil, Yassıören bağlantı noktasında, plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, yola hafriyat saçıldı. Kapanan yol, hafriyatın temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Havalimanı İstanbul Marmara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.