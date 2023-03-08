ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI Güncel Haberler ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kamyon ve otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı. Hadımköy - Dursunköy Yolu Caddesi'nde bugün saat 12.30'da sıralarında 41 VB 444 plakalı hafriyat kamyonu ile 34 FZR 524 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonu ve otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Engin Öztürk yaralandı. Öztürk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hadımköy Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.