ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ; KAMYONLARI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ; KAMYONLARI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ; KAMYONLARI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetimde ehliyeti yetersiz olan bir şoför ile kamyonda eksiği bulunan başka bir şoför kamyonlarını bırakarak, kaçmaya çalıştı.

–ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetimde ehliyeti yetersiz olan bir şoför ile kamyonda eksiği bulunan başka bir şoför kamyonlarını bırakarak, kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin dikkatiyle 2 şoför de denetim noktasına getirilerek ceza yazıldı.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj kontrolü, hız denetimi, plakaların kapatılması başta olmak üzere eksikliklerin tespitine yönelik denetim yapıldı. Sivil ve resmi trafik ekiplerinden oluşan denetleme ekibi Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde giden hafriyat kamyonlarını durdurarak belgeleri ve kamyonlardaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştı.

Yapılan denetimlerde polisin denetim noktasını fark eden 2 sürücü kamyonlarını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kamyonların denetime girmediğini fark edince 2 sürücüyü yakalayarak denetim yapılan noktaya getirildi. Denetimden kaçmaya çalışan şoförlerin bahaneleri ise pes dedirtti. Ehliyeti kamyon kullanmaya yetersiz olan şoförlerden birisi aracının bozulduğunu söylerken diğeri ise otoyol kenarında arkadaşını beklediğini söyledi.

Görüntü dökümü

Ekiplerin kamyonları kontrol etmesi

Denetimden kaçmaya çalışan sürücünün denetim noktasına getirilmesi

Şoförlere ceza yazılması

Şoförlerin konuşmaları


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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