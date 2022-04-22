ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ; KAMYONLARI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj kontrolü, hız denetimi, plakaların kapatılması başta olmak üzere eksikliklerin tespitine yönelik denetim yapıldı. Sivil ve resmi trafik ekiplerinden oluşan denetleme ekibi Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde giden hafriyat kamyonlarını durdurarak belgeleri ve kamyonlardaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştı.

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Şoförlerin konuşmaları

Demirören Haber Ajansı / Güncel