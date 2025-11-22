Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 2 Yaralı

İSTANBUL, - Arnavutköy'de hafriyat kamyonuyla, başka bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kamyonun da şoförü yaralandı.

Kaza, saat 13.300 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy- İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Y.E.D. yönetimindeki 34 VR 7002 plakalı hafriyat kamyonu ile Ş.T.'nin kullandığı 34 HTU 28 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada Y.E.D. kendi imkanlarıyla araçtan inerken Ş.T. ise şoför koltuğunda sıkıştı. Kazayı görenler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Ş.T., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İki şoför de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen yağ ve mazot nedeniyle ekipler bölgeye kum döktü. Caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.