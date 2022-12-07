ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

ARNAVUTKÖY'de komşusunun köpeğini hafif ticari aracıyla ezen sürücü, durmadan yoluna devam etti. Köpek feci şekilde can verirken, sahibi Gamze Demircioğlu, komşusundan şikayetçi oldu. Köpeğin, ezildiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tayakadın Mahallesi'nde 2 Aralık tarihinde Buldog cinsi 'Taci' isimli köpeği babasının evine bırakan Gamze Demircioğlu, köpeğin kaybolduğunu fark etti. Ailesiyle birlikte bir gün boyunca köpeğini bulamayan Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarında, komşuları olan kişinin, hafif ticari araçların peşinden koşan köpeği ezdiği görüldü. Aracın üzeriden geçtiği köpek yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Görüntüler üzerine harekete geçen Gamze Demircioğlu, komşuları hakkında jandarmaya şikayette bulundu. İfadesi alınan sürücü, köpeği görmediğini ve aracın altında kaldığını da fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Köpeğin dereden çıkarılması