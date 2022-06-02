Arnavutköy'de gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Arnavutköy'de gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı

AA - Güncel
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda gölete düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İmrahor Mahallesi'nde ormanlık alanda keşif yapan orman mühendisi Halit Önol'un kullandığı 61 LE 114 plakalı cip gölete düştü.

Hafif yaralanan Önol, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek gölet kenarına ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Önol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cip, göletten vinç yardımıyla çıkarıldı.

AA / Güncel

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