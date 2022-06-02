Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Arnavutköy'de göle düşen cipin sürücüsü yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda göle düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda göle düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İmrahor Mahallesi'nde ormanlık alanda keşif yapan orman mühendisi Halit Önol'un kullandığı 61 LE 114 plakalı cip göle düştü.

Hafif yaralanan Önol, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek göl kenarına ulaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından, göle batan cipin kurtarılması için çalışmaların başlayacağı öğrenildi.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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