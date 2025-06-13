Arnavutköy'de Gıda Fabrikasında Yangın
Arnavutköy'de bulunan bir gıda üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin de desteğiyle yangına müdahale ediyor.
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Taşaoluk Mahallesi, Yiğithan Sokak'ta gıda üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangına birçok ilçeden gönderilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.