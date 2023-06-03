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Arnavutköy'de Gençler Arasında Kavga

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Arnavutköy'de bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince birbirlerine tekme tokat saldıran gençler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince birbirlerine tekme tokat saldıran gençler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı'nda yaşandı. Bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle kız ve erkek şahıslar tekme tokat birbirine girdi. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, gençlerin birbirlerine tekme tokat saldırdıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

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