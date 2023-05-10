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ARNAVUTKÖY'DE GECEKONDU YANGINI

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ARNAVUTKÖY'de boş bir gecekonduda yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de boş bir gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede gecekonduyu saran alevler, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde Arnavutköy Şener sokakta bulunan boş olduğu öğrenilen bir gecekonduda çıktı. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangına, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangının gecekondunun bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrama tehlikesine karşı vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri ise, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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