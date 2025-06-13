Arnavutköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

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Arnavutköy'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın sonucu fabrikanın 2. katında hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşoluk Mahallesi, Gürhan Sokak'ta bulunan 3 katlı fabrikanın 2. katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki yangın, birçok ilçeden gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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