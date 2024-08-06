Arnavutköy'de fabrika yangını-1
Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı.
Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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