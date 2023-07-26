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Arnavutköy'de Fabrika İnşaatında Yangın Çıktı

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Arnavutköy'de bulunan bir fabrika inşaatında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatta hasar meydana geldi.

ARNAVUTKÖY'de sanayi bölgesinin içerisindeki fabrika inşaatında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Gülce Sokak'ta sanayi sitesinin içerisindeki 4 katlı fabrika inşaatının son katında saat 12.10 sıralarında yangın çıktı. Kalıp kerestelerinin tutuşmasıyla başlayan yangını çalışanlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kereste kalıplarının üzerindeki plastik kalıpların da alev almasıyla itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Dumanların çevre ilçelerden de görüldüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken inşaatta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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