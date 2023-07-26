Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Fabrika İnşaatında Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Arnavutköy'de bulunan inşaat halindeki fabrikanın en üst katındaki tahta kalıpların yanması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, hasara yol açtı.

Arnavutköy'de, fabrika inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki fabrikanın en üst katındaki tahta kalıplar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title