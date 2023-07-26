Arnavutköy'de Fabrika İnşaatında Çıkan Yangın Söndürüldü

Arnavutköy'de, fabrika inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki fabrikanın en üst katındaki tahta kalıplar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.