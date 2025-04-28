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Arnavutköy'de Fabrika Deposunda Yangın

Arnavutköy'de Fabrika Deposunda Yangın
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Arnavutköy'de bir metal malzeme üretim fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana sıçradı ve yoğun duman yayıldı.

Arnavutköy'de fabrika deposunda çıkıp otluk alana sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haraççı Mahallesi'nde metal malzemelerin üretildiği bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk araziye sıçradı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman da etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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