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Arnavutköy'de Fabrika Deposunda Yangın

Arnavutköy'de Fabrika Deposunda Yangın
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Arnavutköy'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılarak çevredeki otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ARNAVUTKÖY'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek, fabrikanın etrafındaki otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 14.00 sıralarında Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın deposunda çıktı. Depo içerisinde bulunan havalandırma sistemlerinin motorunda başladığı öğrenilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılarak fabrika çevresindeki otluk alana sıçradı. Yangını fark eden işçiler, itfaiyeye haber vererek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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