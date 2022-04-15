Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ÇATISINDA YANGIN

ARNAVUTKÖY'de elektrik malzemeleri üreten fabrikaya ait deponun çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatıda hasar oluştu.

Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde elektrik malzemeleri üreten fabrikaya ait deponun çatısında saat 11.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, birkaç kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.