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Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı

Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı

ARNAVUTKÖY'de sağanak yağışın etkisiyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

ARNAVUTKÖY'de sağanak yağışın etkisiyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

İstanbul'da bastıran sağanak Arnavutköy'de de su baskınlarına neden  oldu. Atık su kanallarının tıkanmasıyla birlikte geri basan yağmur suları birçok ev ve iş yerini sular altında kalmasına sebep oldu. Arnavutköy Atatürk Mahallesinde evleri su basanlar her yağmur yağdığında aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek sorunlarının kalıcı bir çözüme kavuşmasını istediler.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul su Güncel Haberler

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