Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı; mahallede panik yaşandı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sokakta bulunan elektrik kabloları patlayarak yandı. Patlama sonucu kopan teller iki park halindeki araca zarar verdi. Olay paniğe neden oldu ve çevrede elektrik kesintisi yaşandı.

Arnavutköy'de sokakta bulunan elektrik kablolarının patlayarak yanması paniğe neden oldu. Yanan kabloların düştüğü park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa süre sonra kablolarda patlamalar meydana gelirken, kopan teller park halindeki araçların üzerine düştü. Patlama sesleri ve alevleri gören mahalledekiler panik yaşadı. Yaşanan olayın ardından çevrede bulunanlar, zarar görmemesi için otomobillerini bulundukları yerden çekmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, elektrik dağıtım firmasına ait ekipler ise enerji akışını keserek kablolarla ilgili çalışma başlattı. Olayda iki otomobilde hasar oluşurken, bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
