Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE DÜĞÜNDE KAVGA Son dakika haberler... ARNAVUTKÖY'de düğünde aileler arasında başlayan tartışma sokağa taştı. ARNAVUTKÖY'de düğünde aileler arasında başlayan tartışma sokağa taştı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün gece saatlerinde aileler arasında tartışma çıktı. Düğünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Onlarca kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga, etraftakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga Güncel Haberler Son Dakika

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