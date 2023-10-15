Arnavutköy'de düğün konvoyunda trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye ceza kesildi
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Arnavutköy'de düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye toplam 7 bin 848 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücülerin plaka bilgilerini tespit etti. Sürücülere trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı ve adli işlem yapıldı.
Arnavutköy'de düğün konvoyunda kuralları ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye toplam 7 bin 848 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 14 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde düğün konvoyuna katılan pek çok aracın trafik akışını engellediğini belirledi.
Otomobillerin plaka bilgilerinden yola çıkan ekipler, sürücülerin A.Ş, E.K, H.K, M.Y, M.A. ve V.B. olduğunu tespit etti.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği yavaşlatmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 7 bin 848 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adli işlem yapıldı.