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Arnavutköy'de düğün konvoyunda trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye ceza kesildi

Arnavutköy'de düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye toplam 7 bin 848 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücülerin plaka bilgilerini tespit etti. Sürücülere trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı ve adli işlem yapıldı.