Arnavutköy'de Düğün Konvoyunda Drift Şoku

Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, kırmızı ışık yandığı sırada araçla drift attı. O anları trafikteki diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada konvoyda bulunan bir otomobil sürücüsü aracıyla cadde ortasında drift atmaya başladı. Sürücü hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Diğer araçlar ilerlemekte güçlük çekti. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yol ortasında drift atan kişilerin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.