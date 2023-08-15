Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan sürücülere idari para cezası

Arnavutköy'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren beş sürücüye toplam 17 bin 290 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme yaparak sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirledi. Sürücülere çeşitli trafik ihlallerinden dolayı ceza kesildi.

Arnavutköy'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren beş sürücüye toplam 17 bin 290 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine yaptığı incelemede, 12 Ağustos'ta Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde düğün konvoyunda bulunan araçların trafiği yavaşlattığı ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen sürücüler F.S, A.A, M.S, M.A.Ç. ve S.Ç. yakalandı.

Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "trafiğin akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmek", "kol ve grup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "saygısızca araç kullanmak", "film cam", "yönetmelikte belirtilen sayıda plaka takmamak" maddelerinden toplam 17 bin 290 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücüler F.S. ve A.A, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.