Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
 - Güncelleme:
Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturup trafiği aksatan 6 sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturup trafiği aksatan 6 sürücüye para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın kuruluşlarında düğün konvoyunun yolun bir şeridini kapatarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve oyun oynadıkları anların görüntüsünün yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde, trafiği aksatan araç sürücüleri Turan T, Önder Ö, Haki K, Yunus B, Emin B. ve Fatma Nur A. tespit edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun yolcu indirme kurallarına uymamak, taşıt yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları maddeleri gereğince toplam 3 bin 528 lira para cezası uygulandı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title