Arnavutköy'de drift yapan sürücüye ağır ceza

Arnavutköy'de aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 223 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 18 Ağustos'ta Kıbrıs Caddesi'ndeki sürücünün aracıyla drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü S.C.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 32 bin 223 lira para cezası uygulandı.

Ehliyeti 2 ay süreyle alınan S.C.B'nin kullandığı 39 EZ 581 plakalı araç da 2 ay trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü, hakkında "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi.