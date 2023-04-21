ARNAVUTKÖY'DE DOLUDAN KAÇAN SÜRÜCÜLER AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI

İstanbul için yapılan uyarının ardından, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde dolu yağışı ve sağanak yağış etkili oldu. Saat 15.30 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan korunmak isteyen bazı vatandaşlar montu ile kendini korumaya çalışırken bazıları ise bina saçaklarına sığındı. Arnavutköy'de ise dolu yağışı etkili oldu. Doludan kaçan birçok sürücü akaryakıt istasyonlarına sığındı. Dolu yağışını eğlenceye çevirenlerde oldu.

"YOLA ÇIKMAK İMKANSIZ"

Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden Uğur Şen, "Doluya tutulduk mecbur buraya sığınmak durumunda kaldık. Zor kurtardık diyebilirim. Bayağıda yağmur yağıyor yola çıkmak imkansız diyebilirimö dedi.

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Silivri oldu. Dolu yağışının etkili olduğu Silivri'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente altlarına ve binaların saçaklarına sığındı.