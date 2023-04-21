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ARNAVUTKÖY'DE DOLUDAN KAÇAN SÜRÜCÜLER AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI

ARNAVUTKÖY'DE DOLUDAN KAÇAN SÜRÜCÜLER AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da bekleyen yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da bekleyen yağış etkisini göstermeye başladı. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler akaryakıt istasyonuna sığındı.

İstanbul için yapılan uyarının ardından, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde dolu yağışı ve sağanak yağış etkili oldu. Saat 15.30 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan korunmak isteyen bazı vatandaşlar montu ile kendini korumaya çalışırken bazıları ise bina saçaklarına sığındı. Arnavutköy'de ise dolu yağışı etkili oldu. Doludan kaçan birçok sürücü akaryakıt istasyonlarına sığındı. Dolu yağışını eğlenceye çevirenlerde oldu.

"YOLA ÇIKMAK İMKANSIZ"

Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden Uğur Şen, "Doluya tutulduk mecbur buraya sığınmak durumunda kaldık. Zor kurtardık diyebilirim. Bayağıda yağmur yağıyor yola çıkmak imkansız diyebilirimö dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Bayram tatili için yola çıkan ve doludan kaçan Taner İlhan, "Biz aslında tatil yoluna çıkmıştık bayram için. Bir anda dolu yağdı. Kendimizi zar zor akaryakıt istasyonuna attık. Çok kötü bir hava şartı var. Böyle bir şey beklemiyordukö diye konuştu

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Silivri oldu. Dolu yağışının etkili olduğu Silivri'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente altlarına ve binaların saçaklarına sığındı.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Başakşehir İstanbul Güncel Haberler

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