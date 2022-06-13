Arnavutköy'de devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı - Haberler

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Arnavutköy'de devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

AA - İrem Demir - Güncel
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Arnavutköy'de devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Arnavutköy'de devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Haraççı-Hadımköy Caddesi'nde seyir halindeki 34 VZ 826 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken yan yatan kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

AA / İrem Demir - Güncel

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