Arnavutköy'de Devrilen Hafriyat Kamyonu Sürücüsünü Yaraladı
Arnavutköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamyonun kaldırılması için vinç aracı kullanılıyor.
Arnavutköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Boğazköy Yolu'ndan Bolluca istikametine giden 34 HUF 045 plakalı hafriyat kamyonu, rampadan indiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki ağaçlık alana çarparak devrilen kamyonun dorsesi koptu.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılma çalışması sürüyor.