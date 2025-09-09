Haberler

Arnavutköy'de Devrilen Hafriyat Kamyonu Sürücüsünü Yaraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamyonun kaldırılması için vinç aracı kullanılıyor.

Arnavutköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Boğazköy Yolu'ndan Bolluca istikametine giden 34 HUF 045 plakalı hafriyat kamyonu, rampadan indiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki ağaçlık alana çarparak devrilen kamyonun dorsesi koptu.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
Gelsin yeni tazminat! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.