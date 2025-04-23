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Arnavutköy'de Deprem Anında 3. Kattan Atlayan Kişi Ağır Yaralandı

Arnavutköy'de Deprem Anında 3. Kattan Atlayan Kişi Ağır Yaralandı
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Arnavutköy'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan bir şahıs beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de bir kişi 6,2 büyüklüğündeki deprem anında yaşadığı binanın 3'üncü katından atlayarak ağır yaralandı.

Olay Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın 3'üncü katında yaşayan bir kişi, balkondan atladı. Beton zemine düşen vatandaş ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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